Глава «Нафтогаза» назвал возможную дату переговоров с «Газпромом» о транзите

По словам Коболева, переговоры могут состояться в мае.

Переговоры с российской компанией «Газпром» о транзите газа из РФ через территорию Украины после 2019 года могут возобновиться после президентских выборов в нашей стране.

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Об этом сообщил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью ТСН.ua.

«Насколько я понимаю, Шефчович (вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович - УНИАН) хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая. Думаю, им есть, о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2", им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес", - сказал Коболев.

"Будут ли они готовы вести переговоры до окончательного оглашения результатов? Думаю, что нет. Но как только будут понятны результаты выборов, они согласятся на переговоры», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров в Брюсселе комиссар Европейской комиссии Марош Шефчович объявил о том, что следующий раунд встречи по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на май 2019 года.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.