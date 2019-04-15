ЕС окончательно внес изменения в газовую директиву, что усложнит запуск "Северного потока-2"

Директива распространит европейские правила на "Северный поток-2" и существенно усложнит ввод его в эксплуатацию.

Совет Евросоюза утвердил изменения в Газовую директиву ЕС. Это позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2", который строят из России в Германию.

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Голосование состоялось во время заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 15 апреля, передает DW. 27 стран-членов ЕС проголосовали "за", тогда как Болгария воздержалась.

Это последний этап принятия изменений в Газовую директиву, которая является частью Третьего энергопакета ЕС. На этой неделе нововведения должны формально подписать во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. После этого документ опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20 день после опубликования он вступит в силу.

После этого газопроводы, проложенные в ЕС из третьих стран, будет функционировать по тем же правилам, что и трубопроводы внутри объединения. Наибольшее влияние это окажет на новую "трубу" из России.

Строительства "Северного потока-2" измененная Газовая директива автоматически не остановит. Ведь завершать его или нет - это решение частной компании Nord Stream 2 AG, которой владеет "Газпром". Впрочем, для того, чтобы новый газопровод позволили ввести в эксплуатацию, ему надо будет отвечать гораздо более жестким требованиям, чем, например, "Северному потоку-1", который заработал в 2011 году. Эти условия призваны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.

Основных таких требований четыре. Первое из них предполагает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая "голубое топливо" добывает и продает (так называемый анбандлинг или "разъединение активов"). Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует, поэтому если "Газпром" захочет запустить трубопровод, придется создавать отдельного оператора, который бы был независимым от российского монополиста. Эту независимость будет сертифицировать немецкий национальный регулятор (Федеральное агентство по сетям). Однако Еврокомиссия будет следить за соблюдением правил.

Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". На практике это, скорее всего, будет означать, что часть его мощностей придется держать пустыми. Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать немецкий национальный регулятор. Наконец, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

Действие Газовой директивы распространится как на новые, так и на уже имеющиеся трубопроводы. Впрочем, она предусматривает возможность исключений. Уже имеющимся газопроводам, например "Северному потоку-1", получить освобождение от выполнения этих требований будет достаточно просто. А вот к новым "трубам" требования жесткие. Делать ли для "Северного потока-2" исключение, будет решать немецкий регулятор. Однако Еврокомиссия сможет это решение отменить. Другой путь - заключить межправительственное соглашение между Берлином и Москвой, однако и оно невозможно без согласия Брюсселя.

Внедрить такие новшества Еврокомиссия предложила еще в ноябре 2017 года, но долгое время Болгария и Австрия их блокировали. Только в начале 2019-го их начала активно продвигать Румыния, когда перебрала голосования в Совете ЕС. После того, как в феврале был найден компромисс, изменения в директиве начали проходить все этапы принятия очень быстрыми темпами.

Нововведения имеют дополнительное значение в контексте переговоров между Украиной и Россией по транзиту газа со следующего года. Нынешний контракт между Киевом и Москвой действует только до 31 декабря. Запуск "Северного потока-2" позволит России перевести на этот газопровод часть газа, который сейчас идет в ЕС по территории Украины.