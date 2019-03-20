Кабмин продлит контракт с Коболевым после решения набсовета "Нафтогаза" - министр

На сегодняшнем заседании правительство не приняло решение о продлении контракта с Коболевым.

Кабинет министров примет решение о продлении контракта с действующим главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" после того, как наблюдательный совет НАК учтет три требования правительства и примет соответствующее решение о продлении договора с Андреем Коболевым.

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Об этом после заседания правительства в среду заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Наблюдательный совет должен провести заседание и принять или не принять (требования Кабмина – УНИАН), после чего правительство уже будет рассматривать. После первого требования наблюдательного совета правительство объявило конкурс (на занятие должности главы НАК – УНИАН). Если эти условия не будут приняты, тогда пройдут выборы на конкурсных основаниях", - сказал он.

По словам Насалика, основными требования Кабмина по новому контракту с Коболевым являются: снижение его зарплаты минимум в два раза, выделение "Укртрансгаза" в отдельную систему, и наращивание добычи отечественного газа.

Таким образом, на сегодняшнем заседании правительство не приняло решение о продлении с Коболевым контракта, срок действия которого истекает 22 марта.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

28 февраля стало известно, что набсовет "Нафтогаза" решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года, действующий контракт с которым истекает в конце марта этого года.

13 марта в СМИ появилась информация о том, что набсовет "Нафтогаза" предложил Кабмину продлить контракт Коболеву на год, при этом урезав его зарплату вдвое.

14 марта Гройсман заявил, что Кабинет министров обсудит это предложение набсовета.

В прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В начале июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также в июле 2018 года Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету "Нафтогаза Украины", члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривень.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" за 2017 год составила 25,5 миллиона гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.