Счетная палата проведет аудит "Нафтогаза"

Пацкан отметил, что препятствование этому процессу со стороны компании неприемлемо.

Счетная палата Украины проведет аудит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", заявил глава ведомства Валерий Пацкан в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров.

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"Мы готовы провести аудит НАК "Нафтогаз". И тогда и вам, и обществу будет известно о ситуации, которая происходила или происходит в НАК "Нафтогаз", - сказал Пацкан, обещая предоставить справедливое заключение с указанием нарушений, если они будут найдены.

При этом он сообщил, что компания препятствует действиям Счетной палаты, присылая "отписки юристов", что неприемлемо.

Премьер-министр Владимир Гройсман согласился со словами главы Счетной палаты.

"Я согласен. Все должно быть открыто, прозрачно и понятно. И над этими задачами мы тоже должны совместно с вами работать", - сказал премьер.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Кабинет министров 16 января объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом "Нафтогаза" с 22 марта и объявил новый конкурс на должность главы компании. Одной из озвученных главой правительства претензий к компании стали чрезмерные доходы менеджмента. Согласно финансовому отчету "Нафтогаза", члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривень.

По результатам обсуждения этого вопроса с наблюдательным советом "Нафтогаза" премьер на заседании правительства 20 марта озвучил предложение Кабмина продлить контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым на год с включением в него трех целей: сертифицированный оператор ГТС с 1 января 2020 года, увеличение добычи газа для достижения энергонезависимости и снижение зарплаты вдвое.

После того, как прозвучало это предложение, лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов ворвался на заседание Кабмина, потребовав не продлевать контракт с Коболевым и принять меры для возврата полученных менеджментом компании премий и бонусов.