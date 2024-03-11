В общем услуга доставки удостоверений доступна в 27 странах Европы.

С сегодняшнего дня, 11 марта, услуга международной доставки водительского удостоверения стала доступной в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который ранее прокомментировал мобилизацию сотрудников полиции.

"Международная доставка водительского удостоверения уже в 27 странах Европы. С сегодняшнего дня эта услуга доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии", – отметил он в Telegram.

Клименко напомнил, что почти пять месяцев назад МВД запустило этот сервис, чтобы украинцы за рубежом имели возможность быстро и удобно обменять без бюрократии и очередей водительские документы.

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Отмечается, что оформить заявку можно через Кабинет водителя. По его словам, на сегодня украинцы обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

Доставка прав за границу: что известно

Начиная с октября 2023 года украинцы получили возможность онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. В начале этот сервис стал доступным для лиц, проживающих в Польше. Однако со временем услуга стала доступной во все большем количестве стран.

Срок международной доставки составляет около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу составят – 960 грн.

По состоянию на февраль 2024 года международную доставку водительских удостоверений организовано еще в 5 стран. Таким образом услугой охвачено уже более 20 стран.

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