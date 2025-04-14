Лидер давно стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых популярных автомобилей в мире.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году подтвердил доминирование Volkswagen, а также продемонстрировал определенные успехи Skoda, Seat и BMW. Об этом сообщает Focus2Move.

Безоговорочным лидером немецкого рынка остался Volkswagen Golf - по состоянию на март было продано 22 000 этих автомобилей.

На втором и третьем местах также оказались модели Volkswagen - кроссоверы T-Roc и Tiguan. На четвертой позиции находится Volkswagen Passat, а замыкает десятку электромобиль Volkswagen ID.7.

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ТОП-10 самых популярных моделей на немецком рынке:

Volkswagen Golf - 22 000 авто. Volkswagen T-Roc - 19 201 авто. Volkswagen Tiguan - 18 234 авто. Volkswagen Passat - 12 548 авто. Skoda Octavia - 11 694 авто. Seat Leon - 10 546 авто. BMW X1 - 9 767 авто. Cupra Formentor - 9 561 авто. Opel Corsa - 9 487 авто. Volkswagen ID.7 - 9 336 авто.

Украинский авторынок - что интересного

Ранее стало известно, что в прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 4 680 электромобилей (BEV). Таким образом, относительно марта 2024 года спрос на такие авто вырос на 6%.

Если говорить о новых машинах, то наиболее популярным оказался BYD Song Plus. Среди подержанных электромобилей наибольшим спросом среди украинцев пользовалась Tesla Model Y.

Также недавно сообщалось, что машины серого цвета пользуются наибольшим спросом среди украинцев в этом году. Из реализованных в первом квартале 2025-го новых легковых авто примерно треть имела серый цвет.

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