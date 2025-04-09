У этих больших кроссоверов есть большое количество проблем, о которых предупредили эксперты.

Многие водители хотят, чтобы их автомобили были очень надежными и редко выходили из строя. Тем не менее автопроизводителям не всегда это удается.

В издании What Car? назвали три самых ненадежных больших кроссовера. По словам экспертов, у этих моделей довольно много проблем.

Чтобы выяснить, какие большие кроссоверы в возрасте до пяти лет являются самыми ненадежными, эксперты опросили владельцев таких авто. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей.

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ТОП-3 самых ненадежных больших кроссовера:

Mazda CX-60 (с 2022 года - настоящее время) Range Rover Velar (с 2017 года - настоящее время) Ford Kuga с дизельным двигателем (с 2013 по 2020 год)

Mazda CX-60 оказался самым ненадежным большим кроссовером в этом рейтинге. Надежность модели оценили в 68,8%.

Чаще всего владельцы Mazda CX-60 жаловались на поломки, которые были связаны с подвеской. Также часто выходила из строя электроника кроссовера, которая не связана с двигателем.

Range Rover Velar расположился на втором месте. Это премиальный кроссовер со стильным дизайном и богатым оснащением. Тем не менее эта модель не выделяется высокими показателями надежности.

В частности, у Range Rover Velar есть проблемы с кузовом. Помимо этого у кроссовера не лучшее качество сборки интерьера.

Также ненадежным оказался Ford Kuga с дизельным двигателем. У 36% владельцев устранение поломок этого авто занимало дольше одной недели.

Чаще всего у Ford Kuga возникали проблемы, которые были связаны с аккумулятором, выхлопной системой, электроникой и информационно-развлекательной системой. К счастью, владельцы этой модели платили небольшие суммы за ремонт.

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее эксперты назвали 10 самых ненадежных автомобилей. "Лидером" этого рейтинга стал популярный компактный кроссовер.

Кроме того, были названы 25 автомобилей, которые больше всего дешевеют при перепродаже. Одна из моделей в этом рейтинге в среднем продается на вторичном рынке более чем на 70% дешевле изначальной стоимости.

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