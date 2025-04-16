Они рассмотрели различные варианты от основных производителей и в конечном итоге остановились на автомобиле от французского OEM Renault.

Группа автомобильных экспертов рассмотрела почти все электромобили на рынке и рассказала, какую модель они считают лучшей.

Как пишет Daily Express, фактически, один автомобиль был настолько хорош, что они сделали его автомобилем года в 2025 году, обойдя бензиновых, дизельных и водородных конкурентов.

Группа экспертов пришла из известных автомобильных обозревателей "What Car?", которые провели последние несколько десятилетий, оценивая все автомобили на рынке, чтобы помочь людям сделать правильный выбор.

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Они рассмотрели различные варианты от основных производителей и в конечном итоге остановились на автомобиле от французского OEM Renault.

Отмечается, что концерн недавно выпустил свой новый Renault 5, возрождение автомобиля, который изначально появился в середине 20-го века. Теперь, обновленная для электрической эры, их новая модель покорила улицы, получив восторженные отзывы один за другим.

Обсуждая характеристики автомобиля, они эксперты сказали:

"Мало кому удалось оправдать шумиху и наследие так, как это удалось этому новому электрическому хэтчбеку. И хотя многим может понравиться стиль нового Renault 5, самое замечательное в том, что таланты этого автомобиля выходят далеко за рамки его внешнего вида. Это небольшой электромобиль, который предлагает очень полезный реальный запас хода (более 400 километров), его плавный ход и аккуратное управление делают вождение приятным, а хорошо отделанный технологически впечатляющий интерьер никогда не заставит вас подумать, что это один из самых дешевых новых электромобилей, которые вы можете купить".

Они признали, что такие модели, как Tesla Model 3, могут проехать больше на полностью заряженной машине, а также быть быстрее и больше, но при этом намного дороже.

"Но Renault 5 предлагает невероятное сочетание талантов электромобиля по невероятно привлекательной цене, которая намного ниже, чем у модели 3. И возможность делать все это в этой начальной ценовой категории, безусловно, делает Renault 5 достойным того, чтобы о нем кричать. На самом деле, мы назвали его автомобилем года в 2025 году", - отметили эксперты.

Отмечается, что Renault 5 был не единственным впечатляющим электромобилем, такие как вышеупомянутые Tesla Model 3, Kia EV3, Skoda Elroq и VW ID Buzz, вошедшие в пятерку лучших и глубоко впечатлившие судей.

Новости об электромобилях

Электромобили становятся все популярнее и постепенно вытесняют традиционные авто с ДВС. Некоторые водители считают, что у таких моделей редко возникают поломки, но это не совсем соответствует действительности.

Эксперты из What Car? назвали три самых ненадежных электромобиля с пробегом. У этих моделей есть большое количество проблем.

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