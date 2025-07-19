Китайские автопроизводители призывают привлекать дилеров к ответственности за нарушения.

Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу автомобилей в течение шести месяцев после их первоначальной регистрации. Эта мера необходима для борьбы с продажей так называемых подержанных автомобилей с нулевым пробегом, пишет Reuters.

Отмечается, что такие автомобили стали популярны в результате уникальной жесткой конкуренции за продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Из-за хронического переизбытка производственных мощностей возникла ценовая война, которая длится уже несколько лет.

В агентстве объяснили, что автопроизводители и дилеры в Китае часто страхуют новые автомобили до их продажи, что позволяет им достигать плановых показателей продаж. Тем не менее это может создавать неудобства для клиентов.

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Chery и BYD являются одними из китайских автопроизводителей, которые призывают привлекать дилеров к ответственности за нарушения, в том числе за лицензирование автомобилей до их продажи.

Какие автомобили из Китая чаще всего покупают в Украине

Ранее в "Укравтопром" рассказали, что в первой половине 2025 года украинцы купили 7 318 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Лидером среди новых автомобилей из Китая в Украине стал BYD Song Plus. В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 982 таких авто.

Также популярными оказались Volkswagen ID.Unyx и Honda eNS1. Среди подержанных моделей лидирует Zeekr 001.

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