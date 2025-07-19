Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу автомобилей в течение шести месяцев после их первоначальной регистрации. Эта мера необходима для борьбы с продажей так называемых подержанных автомобилей с нулевым пробегом, пишет Reuters.
Отмечается, что такие автомобили стали популярны в результате уникальной жесткой конкуренции за продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Из-за хронического переизбытка производственных мощностей возникла ценовая война, которая длится уже несколько лет.
В агентстве объяснили, что автопроизводители и дилеры в Китае часто страхуют новые автомобили до их продажи, что позволяет им достигать плановых показателей продаж. Тем не менее это может создавать неудобства для клиентов.
Chery и BYD являются одними из китайских автопроизводителей, которые призывают привлекать дилеров к ответственности за нарушения, в том числе за лицензирование автомобилей до их продажи.
Какие автомобили из Китая чаще всего покупают в Украине
Ранее в "Укравтопром" рассказали, что в первой половине 2025 года украинцы купили 7 318 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Лидером среди новых автомобилей из Китая в Украине стал BYD Song Plus. В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 982 таких авто.
Также популярными оказались Volkswagen ID.Unyx и Honda eNS1. Среди подержанных моделей лидирует Zeekr 001.