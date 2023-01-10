На прошлой неделе было загружено гораздо меньше кораблей, чем на предыдущей, отметили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Экспорт украинской агропродукции со 2 по 8 января через морские порты Одесской области составил 611 тыс. тонн, что на 35% меньше отгрузок по этому каналу неделю назад.

Количество кораблей, которые были загружены на прошлой неделе, составило 16, что на 9 единиц меньше, чем на предыдущей, об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Отгрузки по данному каналу могли быть значительно большими, однако российская сторона продолжает искусственно тормозить инспекцию судов, что приводит к такому результату. Около 100 судов уже традиционно ожидают прохождения инспекций", - отметили эксперты.

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По подсчетам ассоциации, наибольшие объемы экспорта в течение этой недели работы составили: кукуруза (60% экспорта за этот период); пшеница (20%); жмых подсолнечный (9%).

Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Бангладеш, Шри-Ланка и другие), Европы (Италия, Испания и Великобритания) и Африки (Египет).

Экспорт украинского зерна - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

По подсчетам Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 9 января в рамках "зерновой инициативы" порты Большой Одессы уже отправили для стран Африки, Азии и Европы 17 млн тонн агропродукции.

Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский говорил, что в прошлом году украинские аграрии экспортировали агропродукции на 20 млрд долларов, а это на 50% меньше, чем было в 2021-м.

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