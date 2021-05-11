Премьер отметил, что рост цен на землю положительно скажется на капитализации государства.

Запуск рынка земли в Украине идет по плану и в течение ближайших 5-10 лет цена на землю может существенно вырасти.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Читайте такжеВ ЕС рассказали, когда в Украине должна стартовать земельная реформа

«Все идет по плану, спасибо Верховной раде, чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз», - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что рост цен на землю положительно скажется на капитализации государства.

«Это очень хорошо, потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют. Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли», - отметил Шмыгаль.

«Поэтому я уверен, что с 1 июля мы обязаны открыть рынок и учиться жить в нем. Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей», - заявил Шмыгаль.

Земельная реформа в Украине

15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

Документ считается важным для земельной реформы и полноценного запуска рынка Земли в Украине. Однако его окончательное принятие сильно задержалось.

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

19 февраля 2021 года прошла первая презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) для президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что этот проект будет способствовать полной цифровизации всех процессов и данных в стране.

НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.

25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений, который вносит изменения в Земельный кодекс и содержит более 100 статей – в частности, о передаче государственных земель громадам и пересмотре полномочий Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

29 апреля 2021 года в Минагрополитики прокомментировали передачу земель местным громадам.

В тот же день, 29 апреля 2021 года, в ЕС рассказали, когда в Украине должна стартовать земельная реформа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко