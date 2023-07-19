Представители этих стран поддерживают транспортировку украинского зерна по их территориям.

Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия согласовали общую позицию по продлению запрета ЕС на импорт зерна из Украины до конца года.

Вместе с тем, представители этих стран поддерживают транспортировку украинского зерна по их территориям. Как сообщает Польское радио, об этом заявил министр полеводства и развития села Польши Роберт Телуш.

"Мы подготовили и совместно подписали нашу позицию - позицию пяти стран о продлении запрета на ввоз в наши страны этих четырех видов зерна, но также в нашей позиции есть наша совместная декларация, что мы - очень открыты к транзиту, мы хотим помочь Украине в транзите", - отметили они.

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Телуш отметил, что введенное ЕС ограничение положительно повлияло на рост украинского экспорта. По его данным, транзит пшеницы и кукурузы из Украины через Польшу в январе составил 114 тысяч тонн, в марте - 120 тысяч тонн, в июне - 260 тысяч тонн.

"Ограничение, которое ввела Еврокомиссия, повлекло за собой то, что экспорт из Украины и дальше удерживается. Он даже есть у нас, в Польше, вдвое больше. Поэтому это хороший аргумент, сильный аргумент, чтобы продлить запрет по крайней мере до конца года. И такова наша общая позиция", - подчеркнул польский министр.

Экспорт зерна из Украины - новости

Как сообщил УНИАН, весной Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ограничили импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника вследствие массовых протестов местных фермеров. Ограничения были связаны с тем, что аграрная продукция из Украины якобы лишала местных фермеров возможности реализовать свою продукцию.

В ЕС сначала осудили эти решения, однако впоследствии Еврокомиссия достигла с ними соглашения.

В начале лета стало известно, что Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября 2023 года.

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