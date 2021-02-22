Оптовые цены на яблоки во второй половине февраля превышали 20 грн/кг.

В Украине за год цены на яблоки выросли почти на четверть. Во второй половине февраля цены на яблоки в зависимости от сорта достигали 21 грн/кг по оптовым ценам.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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«На данный момент цены на яблоки в Украине уже превысили уровень прошлого года в среднем на 23%. По словам садоводов, запасы яблок в хранилищах достаточно быстро заканчиваются благодаря стабильному спросу, что лишь провоцирует дальнейший рост цен. При этом большинство украинских садоводов уже успели реализовать практически весь урожай яблок еще в январе», - сказано в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что в первую очередь дорожают фрукты экспортного качества.

«Именно на данный момент повышение цен на яблоки экспортного качества в Украине, на фоне постепенного сокращения запасов, может пройти максимально безболезненно для местных садоводов», - приводятся в сообщении слова аналитика Александра Хорева.

По его словам, внешние покупатели, особенно в странах Ближнего Востока, еще некоторое время будут заинтересованы именно в поставках яблок со стороны европейских стран. Но продлится это недолго, и в сезон начнут входить производители из южного полушария, в частности ЮАР, и рейтинг международных поставщиков яблок к началу марта 2021 года кардинально изменится.

Что этому предшествовало

За первое полугодие 2020 года Украина увеличила импорт свежих ягод и фруктов.

По состоянию на 29 сентября 2020 года цены на яблоки в Украине были самыми высокими за последние три года.

В январе 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на яблоки.

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Автор: Анна Нагорная