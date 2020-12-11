Контролирующие органы Латвии выявили сальмонеллу в куриных яйцах, произведенных в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Латвии.
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«Согласно результатам лабораторных исследований, сальмонелла была обнаружена в одном образце свежих куриных яиц… Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения», — говорится в сообщении.
Груз везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонелле проинформированы литовские ответственные службы.
В этом году в рамках усиленного контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 — на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.
Ведомство уточняет, что типы продуктов, в которых ранее было обнаружено заражение, по-прежнему будут подвергаться усиленному пограничному контролю.
Птичий грипп в Украине
20 января 2020 года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.
8 декабря 2020 года в Николаевской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
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