На сегодняшний день экспортно-импортными операциями с Великобританией занимаются более 350 украинских компаний.

Украина является крупнейшим экспортером улиток и нишевых продуктов на рынок Великобритании.

Читайте такжеТурция стала главным поставщиком экзотических фруктов в УкраинуОб этом в ходе пресс-конференции 16 марта сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По ее словам, на сегодняшний день экспортно-импортными операциями с Великобританией занимаются более 360 украинских компаний.

"Сейчас 362 производителя имеют право экспортировать в Великобританию молочную продукцию, курятину, рыбу, мед, пшеницу, и, что еще интересно – улиток. Так, Украина является крупнейшим экспортером в нишевых сегментах, если сравнивать с другими поставщиками Британии, особенно это касается торговли улитками", – сказала Магалецкая.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией.

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Автор: Анна Нагорная