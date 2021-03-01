Товарооборот между Украиной и ЕС в прошлом году составил 10,2 миллиарда долларов, а положительное сальдо - 3,1 миллиарда долларов.

Объем взаимной торговли агропродукцией между Украиной и Европейским Союзом в 2020 году составил 10,2 миллиарда долларов и стал вторым крупнейшим в истории.

Читайте такжеКапинвестиции в украинский агросектор рухнули до уровня 2009 годаОб этом говорится в сообщении Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Этот показатель, хотя и не превысил рекорд 2019 года в 10,6 млрд долл., стал вторым результатом за время действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

При этом положительное сальдо составило 3,1 миллиарда долларов.

Согласно сообщению, главными европейскими торговыми партнерами Украины в 2020 году остались Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия, Франция, а также Великобритания и Бельгия, которые в последние годы закрепились в этом списке. На эти страны приходится более 80% всего товарооборота агропродукцией между Украиной и ЕС.

"В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран-членов ЕС на сумму около 3,6 миллиарда долларов, что на 13,4% больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2020 году Украина больше всего - 386 миллионов долларов - потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных. Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 338 миллионов долларов США. Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2019 годом на 16% - до 323 миллиона долларов США.

Также на четверть увеличились поставки шоколада - до 228 миллионов долларов.

Кроме того, впервые за время Соглашения об ассоциации относительно значительную долю (7,9%) в отечественном импорте заняли молокопродукты, которых в прошлом году завезли на сумму 279 миллионов долларов, в том числе различных сыров общей стоимостью 207 миллионов долларов.

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 миллиарда евро.

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Автор: Анна Нагорная