Посевная в Украине продолжается.

Украинские аграрии уже засеяли яровыми культурами более 80% от показателей прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Посевная в Украине продолжается. Гречихи посеяно 81,9% от показателей прошлого года, 73% площадей от показателей прошлого года под подсолнечник уже засеяно, сои – 96,6%. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы. В целом сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершена на 80,6% от показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2 июня прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 161,3 тыс. га, что на 2 755 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

По данным Минагрополитики, всеми категориями хозяйств посеяно: яровой пшеницы – 189,3 тыс. га; ярового ячменя – 948,3 тыс. га; ярового рапса – 32,4 тыс. га; овса – 157,4 тыс. га; гороха – 130,6 тыс. га; гречихи – 68,8 тыс. га; проса – 47,3 тыс. га; кукурузы – 4 552,7 тыс. га; сахарной свеклы – 180,6 тыс. га; подсолнечника – 4 573,8 тыс. га; сои – 1 195,7 тыс. га; картофеля – 1 104,9 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га – озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га; ячменя – 1 млн га; ржи – 159 тыс. га.