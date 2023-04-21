Венгрия поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.

Транзит украинского зерна через Венгрию будет идти беспрепятственно.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь во время встречи с украинским министром агрополитики Николаем Сольским.

"Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с принятыми решениями. Венгерский министр заверил в том, что транзит через их страну будет двигаться быстро, оперативно и беспрепятственно", – говорится в сообщении.

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Кроме того, министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.

Война в Украине и ситуация с зерном

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Запрет будет касаться также транзита украинского зерна в третьи страны.

Одновременно о запрете импорта украинского зерна сообщили в правительстве Венгрии, однако пообещали сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.

Словакия также решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины.

18 апреля стало извесно о том, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь на 21 апреля.

20 апреля 2023 года Еврокомиссия предложила вариант решения проблемы украинского зерна. Еврокомиссия привязала выдачу финансового пакета на 100 млн евро, который был предложен пяти государствам на фоне кризиса с украинским зерном, к отмене этими странами односторонних запретов.

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