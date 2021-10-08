Яйца подорожали на 60,7%.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Также отмечается, что в сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

В то же время фрукты подешевели на 3,5%, а овощи стали дороже на 1,7%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 25,1% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 68,6% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 10,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 31,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 14,9%, железнодорожном – 11,3%.

Стоит отметить, что в сентябре на 16,9% повысились цены на образовательные услуги, на 7,4% - услуги ресторанов и отелей. В сфере здравоохранения цены выросли на 5,5%.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Екатерина Жирий