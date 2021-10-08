Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.
Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.
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Также отмечается, что в сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.
В то же время фрукты подешевели на 3,5%, а овощи стали дороже на 1,7%.
Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 25,1% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 68,6% и электроэнергии на 36,6%.
Цены на транспорт выросли на 10,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 31,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 14,9%, железнодорожном – 11,3%.
Стоит отметить, что в сентябре на 16,9% повысились цены на образовательные услуги, на 7,4% - услуги ресторанов и отелей. В сфере здравоохранения цены выросли на 5,5%.
Потребительская инфляция в Украине:
Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.
Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.
Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.
Госбюджет-2022:
Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.
Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.
15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.