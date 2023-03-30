Сейчас украинские фермеры предлагают к продаже свеклу по 5-7 грн / кг.

В Украине снижение спроса на столовую свеклу привело к падению цен на нее.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. "Торгово-закупочная деятельность на рынке столовой свеклы в Украине с начала марта была достаточно стабильной. Однако уже в начале текущей недели ситуация в данном сегменте резко изменилась и спрос на данную продукцию заметно упал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для активизации торгово-закупочной деятельности украинские фермеры снижают цену на эту продукцию. Сегодня свеклу на украинском рынке предлагают к продаже по 5-7 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее.

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При этом эксперты проекта говорят об увеличении предложения некондиционной свеклы, которую производители готовы отгружать от 2 грн/кг.

Аналитики считают, что понижательный ценовой тренд связан с увеличением предложения столовой свеклы на рынке, поскольку те хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, сейчас активно распродают имеющиеся объемы.

При этом достаточно значительным остается предложение некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию.

Вместе с тем сейчас цена на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раза ниже, чем в конце марта 2022 года.

При этом некоторые участники рынка не исключают, что тенденция снижения цен на рынке свеклы сохранится и в дальнейшем, несмотря на сезонное сокращение предложения этой продукции. Свое мнение они объясняют довольно большими запасами столовой свеклы в местных хранилищах.

Цены на продукты в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в этом году рост цен на продукты пасхальной корзины ожидается на уровне 10%.

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