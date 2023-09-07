Несмотря на подорожание, тепличные томаты в среднем на треть дешевле, чем год назад.

Только с начала текущей недели томаты в украинских тепличных комбинатах стали дороже в среднем на 26%. Сегодня производители готовы отгружать тепличный томат по 20-30 грн/кг в зависимости от качества и калибра, сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Главной причиной очередного подорожания стало сокращение выборок томата в украинских тепличных комбинатах, что привело к снижению объемов предложения данной продукции на рынке. При этом, предложение помидора из открытого грунта упало до минимума, поскольку многие хозяйства сегодня фактически завершили сезон продаж грунтового помидора", – поясняют эксперты.

Как отмечают сами производители, в очередной раз повысить отпускные цены на тепличный томат им позволяет значительная активизация спроса. Впрочем аналитики отмечают, что, несмотря на очередное подорожание, тепличные томаты в Украине сейчас все же стоят в среднем на 29% меньше, чем год назад.

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Украинский рынок овощей

Как писал УНИАН, украинские производители сейчас продают морковь по 7-12 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 40% дешевле, чем год назад.

В ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре от НБУ указано, что в этом году ситуация в овощеводстве была лучше, чем год назад. Поскольку росло производство овощей борщевого набора; возобновилось выращивание арбузов, в частности за счет наращивания площадей в контролируемых Украиной южных, а также западных и центральных регионах.

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