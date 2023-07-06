Причиной снижения цен стал массовый сбор этого овоща.

На украинском рынке за неделю цены на тепличные томаты обвалились в среднем на 25%, и сегодня производители готовы отгружать их по 40-65 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Причиной снижения цен, по мнению экспертов, стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны. При этом спрос на данную продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, в связи с чем цены продолжают стремительно падать.

Вместе с тем сегодня тепличный томат в Украине все еще стоит в среднем на 16% дороже, чем в начале июля 2022 года. При этом ключевые игроки рынка не исключают, что тенденция снижения цен на тепличные томаты на украинском рынке будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства только начали массовую уборку томата.

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Цены на томаты в Украине - детали

В январе в Украине подорожали томаты. Импортные томаты на украинском рынке стоили в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

По состоянию на середину апреля в Украине стремительно выросли цены на импортные тепличные томаты. Причиной подорожания эксперты назвали неблагоприятную погоду как в Украине, так и в Турции. Оптовая цена на турецкий томат в Украине составляла 80-110 грн / кг.

В начале июня украинским тепличным комбинатам удавалось отгружать томаты не дороже 60-80 грн / кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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