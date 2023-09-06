Фермеры пока не ожидают изменения ситуации, поскольку предложение моркови на рынке сегодня избыточное, а разгрузить рынок пока не удается.

Украинские производители сейчас продают морковь по 7-12 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 40% дешевле, чем год назад.

Как сообщают эксперты аналитической платформы EastFruit, сейчас спрос на морковь остается невысоким, тогда как фермерам необходимо продать достаточно большие объемы этой продукции средних сортов, что не подлежит длительному хранению.

"Сейчас морковь в Украине уже стоит в среднем на 40% дешевле, чем в начале осени 2022 года. При этом, фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение моркови на рынке сегодня избыточно, а разгрузить рынок пока не удается, учитывая невысокие темпы реализации этой продукции", – отмечают аналитики.

Видео дня

Украинский рынок моркови

В конце августа в Украине оптовые цены на морковь были в диапазоне 6-14 грн/кг. А за неделю до этого этот показатель составлял 8-16 грн/кг.

В последние дни лета стоимость моркови была практически вдвое ниже, чем в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: