Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с начала текущего года провели около 3 тыс. проверок качества, в ходе которых изъяли из оборота более 31 тонны фальсифицированных продуктов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Молоко и молочные продукты (особенно сливочное масло) по-прежнему являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Наличие жиров немолочного происхождения - самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений - несоответствие маркировки", - говорится в сообщении.
В ходе проверок специалисты больше всего изъяли молока и молочных продуктов (более 6 тонн), рыбы (4,7 тонн), мяса птицы (3,3 тонны), мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).
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Также было принято 49 решений о приостановке обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Субъектам хозяйствования выписаны штрафы на сумму более 1,6 млн гривен.
Напомним, Госпродпотребслужба намерена запустить общенациональную программу контроля качества молока.
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