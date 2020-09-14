Цены на украинские яблоки снизились минимум в полтора раза.

В Украине цены на отечественные яблоки снизились минимум в полтора раза.

Это самый низкий показатель за последние 5 лет. Об этом сообщает info.shuvar.

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На оптовом рынке «Шувар» (г. Львов) популярные сорта яблок продаются по 10-15 грн/кг, тогда как в первый день осени цена на них составляла 18-20 грн/кг.

Почему упала цена

«Есть два фактора, которые повлияли на такое резкое падение цены: хороший урожай яблок и довольно высокая цена на старте сезона. В первой декаде сентября на оптовом рынке «Шувар» реализовано 1,25 тыс. т яблок, это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются», — рассказывает руководитель департамента «Аналитика» оптового рынка «Шувар» Татьяна Гетьман.

В то же время в предыдущие 5 лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн/кг. Исключением был 2018 год, когда яблоки на «Шуваре» продавались по 4-5 грн кг.

Прогноз

Аналитики рынка «Шувар» не исключают, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть ниже. В то же время ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции.

«Курс гривны снижается, поэтому импортные фрукты дорожают. К тому же непонятно, как импортеры будут работать в условиях карантина: будет ли открыт внутренний рынок для иностранных фруктов в сезон большого импорта, который начинается в октябре. Все это говорит о довольно неплохих перспективах создания прочных отношений между украинскими производителями фруктов и трейдерами. Впрочем на импортозамещение могут рассчитывать только те фермеры, которые могут предложить украинским трейдерам фрукты, качество которых не отличается от качества импортной продукции. Таких фермеров в Украине с каждым годом становится все больше», — отмечает Гетьман.

Как менялась цена

По состоянию на 6 июля 2020 года в Украине яблоки взлетели в цене в два раза - до 40-50 гривень за килограмм.

По состоянию на 6 августа 2020 года в украинских супермаркетах дешевые яблоки стоили от 20 гривень за килограмм. Это была самая низкая цена. Средняя цена была значительно выше - 30-35 гривень.

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Автор: УНИАН