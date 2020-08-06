В Украине рекордно подорожали яблоки: что стало причиной

Сейчас средняя стоимость килограмма яблок достигает 30-35 гривень.

В разгар фруктового сезона импортные бананы покупать выгоднее, чем украинские яблоки.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В украинских супермаркетах килограмм бананов можно в среднем приобрести за 21-25 гривень. Зато дешевые яблоки стоят 20 гривень - это самая низкая цена. Средняя же значительно выше - 30-35 гривень. Бананы среди украинцев сегодня - это самый популярный фрукт", - рассказал экономист Олег Пендзин.

Он подчеркнул, что цена настолько привлекательна, что бананы занимают основное место в сезонных фруктах, которые украинцы едят.

"Высокая стоимость яблок в августе обусловлена ​​тем, что производители всегда ориентируются на стоимость импортного продукта и продают свой немного дешевле. Украинцы скорее приобретут килограмм импортных, но дешевых яблок, чем дорогих, но своих", - подчеркивает издание.

Именно здесь и банальное объяснение стоимости: сейчас украинский продукт почти нет конкурентов, поскольку импортный пострадал из-за пандемии и закрытия границ весной и в начале лета.

"Всегда были яблоки из Польши. Но в этом году туда не приехали украинские заробитчане, потому сидели на карантине в Украине. Сейчас они поехали, но спасти ситуацию нельзя", - пояснил Пендзин.

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