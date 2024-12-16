Только цены на баклажан подскочили в два раза.

Овощи в Украине продолжают дорожать. В частности, возобновился рост цен на картофель.

Аналитики проекта EastFruit отметили, популярный овощ продают по 22-28 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ отдавали по 20-25. При этом продолжился рост цен на белокочанную капусту и морковь. Капуста за неделю подскочила с 24-27 до 25-30 гривень за килограмм, а ценовой диапазон расширился до 20-30 гривень, хотя неделей ранее овощ продавали по 22-24.

Дороже, чем неделей ранее продавался репчатый лук – верхняя ценовая граница поднялась с 15 до 16 гривень. На фоне невысокого спроса и роста импорта снова начали снижаться отпускные цены на огурцы – с 90-95 до 80-85 гривень за килограмм. Также подешевел сладкий перец – нижняя ценовая граница опустилась со 135 до 130 гривень, а диапазон цен на томат расширился с 90-125 до 85-130 грн/кг.

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На украинском рынке остался только импортная баклажан, из-за чего цены выросли в два раза – с 55-60 до 115-120 гривень за килограмм. Подорожали брокколи с 90-100 до 100-11- грн/кг и цветная капуста – с 90-95 до 100-130 грн/кг. В то же время цены на чеснок снизились с 80-170 до 70-150 гривень за килограмм.

В сегменте зелени также значительно выросли цены. Так, укром и петрушку продавали по 150-200 гривень за килограмм, хотя неделей ранее цены находились в диапазоне 100-150 и 120-150 грн/кг соответственно.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли по всем позициям. Исключение составили лишь подешевевший виноград – верхняя ценовая граница снизилась с 280 до 250 грн/кг и лимон, который теперь отдают по максимальной цене в 125 гривень за килограмм, хотя неделей ранее она составляла 130 гривень.

Цены на овощи в Украине - прогноз экспертов

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев оттметил, что в этом сезоне в Украине существенно выросли цены на овощи борщевого набора. Отмечается, что капуста в Украине сейчас стоит на 170% дороже, чем в прошлом году, морковь - на 120%, картофель - на 80%, свекла - на 40%.

В свою очередь аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка указал, что овощи и фрукты из открытого грунта были испорчены под влиянием засухи, так как далеко не все агрокомпании могут использовать мелиоративные системы.

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