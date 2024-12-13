Рост цен связывают с тем, что сети начали делать запасы на новогодние праздники.

На украинском рынке картофеля наблюдают активизацию торговой деятельности. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

Сейчас фермеры декларируют цены на овощ в диапазоне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). По сравнению с прошлой неделей это в среднем на 22% дороже.

Рост цен связывают с тем, что оптовые компании и розничные сети увеличили заинтересованность в картофеле, поскольку они уже формируют запасы на новогодние праздники. Специалисты не исключают, что цены на популярный овощ будут расти и в дальнейшем, но они не ожидают резкого ценового скачка.

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Стоит отметить, что сегодня картофель в Украине поступает в продажу в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период 2023 года. Это связано с сокращением производства, которое в свою очередь обусловлено аномальной засухой, которую наблюдали почти во всех основных регионах выращивания овоща.

Все это привело к стремительному росту импорта. Главными импортерами овощей в Украину стала Турция, Польша и Нидерланды.

Цены на картофель - динамика

Осенью украинский рынок овощей буквально "лихорадило" от скачков цен. Так, во второй половине октября цены на картофель на оптовом рынке составляли 20-30 грн/кг ($0,48-0,73/кг).

В начале ноября ситуация несколько нормализовалась. Тогда фермеры были готовы отгружать овощ по цене 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг).

Одной из причин падения цен на картофель стало понимание производителями того, что они не смогут реализовать большие объемы овоща при сохранении его высокой стоимости.

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