Цены на основные овощи и фрукты будут расти в ближайшие месяцы.

В этом сезоне в Украине существенно выросли цены на овощи борщевого набора. Об этом в комментарии hromadske рассказал координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев.

По данным компании, капуста в Украине сейчас стоит на 170% дороже, чем в прошлом году, морковь - на 120%, картофель - на 80%, свекла - на 40%.

"Яблоки высокого качества также дороже на 50%, чем в прошлом году, потому что именно процент качественного яблока у садоводов уменьшился, опять же из-за погодных условий летом. ... Площади под овощами были достаточны, но засушливая погода с экстремальными температурами в течение всего июля 2024-го существенно снизила урожайность всех культур. Во многих хозяйствах собрали меньше половины от запланированных объемов", - объясняет эксперт.

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С ним соглашается аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

"В этом сезоне самой большой проблемой была жара. Овощи и фрукты из открытого грунта были испорчены под влиянием засухи, так как далеко не все агрокомпании имеют возможность использовать мелиоративные системы, их недостаточно сегодня", - рассказал аналитик.

В то же время, по словам Хорева, в последние осенние, зимние и первые весенние месяцы Украина импортирует более 90% от потребности тепличных огурцов и помидоров. При этом в условиях высоких цен на энергоносители, девальвации гривны и войны выращивать тепличные овощи в прохладный сезон нереально:

"На сегодня огурцы и томаты дороже на 40%, чем в прошлом году, но от местного производства эти ценники не зависят".

Эксперт предупреждает, что украинцам следует готовиться, что цены на основные овощи и фрукты будут расти в ближайшие месяцы, поэтому, если есть возможность их хранить, их стоит приобрести заранее. Ведь обычно большинство позиций борщевого набора дорожают весной, потому что в хранилищах заканчиваются объемы качественной продукции.

"Тогда мы импортируем необходимые объемы, а импорт, как правило, дороже, платить за него надо в валюте, к тому же гривна продолжает терять свои позиции. Мы не исключаем, что во второй половине текущего сезона станет дороже и лук, потому что качественный просто закончится у местных производителей до марта-апреля. А первый лук нового урожая мы можем получить традиционно в начале июня", - резюмировал аналитик.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине стремительно дорожает картофель. Так, сейчас фермеры декларируют цены на овощ в диапазоне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). По сравнению с прошлой неделей это в среднем на 22% дороже.

Эксперты связывают рост цен с тем, что сети начали делать запасы на новогодние праздники.

Также мы писали, что в Украине внезапно начали падать цены на огурцы. Тепличные огурцы сейчас все же стоят в среднем на 21% дороже, чем в прошлом году.

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