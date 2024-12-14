В Украине внезапно начали падать цены на огурцы: сколько стоит килограмм сейчас

Тепличные огурцы сейчас все же стоят в среднем на 21% дороже, чем годом ранее

Отпускные цены в Украине на огурцы снова начали снижаться. Продавцы вынуждено идут на такой шаг, потому что спрос на этот овощ очень низкий, что нетипично для середины декабря.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что тепличные огурцы поступают в продажу по 80-110 грн/кг ($1,92-2,64/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от крупных партий тепличного огурца из-за низких темпом сбыта. В результате на складах скопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой ухудшается.

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При этом тепличные огурцы в Украине все же стоят в среднем на 21% дороже, чем годом ранее. Участники рынка не исключают, что уже со следующей неделе рост цен на огурцы может снова возобновится.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan огурцы уже продают со скидкой, но за килограмм все же придется заплатить 99,90 гривни.

В АТБ овощ отдают по 99,89 грн/кг, но это цена также со скидкой.

В Сильпо цена на огурцы стартует от 129 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На рынке Украины продолжает дорожать большинство овощей. По итогам прошлой недели оптовые цены на белокочанную капусту оказались в пределах 24-27 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 24-25 грн/кг. Также подорожала морковь - с 18-22 грн/кг цена поднялась до 22-24 грн/кг.

Кроме того, увеличился минимальный уровень цен на столовую свеклу. Нижняя ценовая граница подскочила с 13 до 14 гривен.

В то же время после недавнего подорожания в Украине снова снизились отпускные цены на лук - верхняя ценовая граница упала с 17 до 15 грн/кг. Также подешевел и картофель - 20-25 грн/кг против 23-25 грн/кг неделей ранее.

Цены на импортные помидоры в Украине начали падать. Тепличные томаты поступали в продажу по 70-80 грн/кг.

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