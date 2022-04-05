В апреле выпуск сыров в Украине может даже несколько возрасти, считают эксперты.

В Украине в марте производство сыра сократилось на 20-25%.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Выпуск сыра конечно сократился, хотя и не так существенно, как свежих молокопродуктов. На оккупированных и прифронтовых территориях крупных производителей сыра мало и не все они даже в таких условиях полностью прекратили работу, работая на локальные рынки. Следует отметить, что в феврале в стране еще было сварено около 4,8 тыс. т сычужного сыра, более 2 тыс. т полутвердых сырных продуктов и 3 тыс. тонн плавленых сыров и сырных продуктов. По оценкам "Инфагро", в марте производство снизилось на 20-25%", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что наиболее острой остается проблема логистики, хотя в сравнении с производителями свежих молокопродуктов сыроделы имеют лучшую позицию. В целом логистика сейчас работает значительно лучше, чем в начале марта. Возвращаются к работе водители, даже некоторые ТРЦ возобновляют работу.

"Скорее всего, в апреле выпуск сыров уже снижаться не будет, возможно даже немного вырастет. При отсутствии импорта рынок сможет употребить предложенную украинскими сыроделами продукцию. Стимулом к производству сыра являются также государственные закупки", - прогнозируют аналитики.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Сначала противник обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Сумы, Николаев и Мариуполь.

Исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко прогнозировал, что потери украинской экономики в 2022 году могут достичь 30-35%, что станет огромным ударом.

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