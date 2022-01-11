Повышение цен на хлеб связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз, утверждают пекари.

В январе цены на хлеб вырастут на 10%, и в дальнейшем могут продолжить увеличиваться.

Об этом заявил гендиректор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко, пишут Украинские новости.

По его словам, это связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз.

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"Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение - достигнута договоренность, в первую очередь с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе - на 10%. Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью - следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия", - сообщил Васильченко.

Он отметил, что подписанный в конце года меморандум по стабилизации цен на газ не работает, "поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования".

По словам Васильченко, предприятия заключают договоры по рыночной стоимости газа от 47 до 58 тыс. гривень с НДС за 1 тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень производителей социально значимых продуктов, которые смогут покупать газ с ограниченной наценкой в 25%. Как результат, производители смогут не останавливать производство и не повышать наценки на производимые социально важные продукты, считают в министерстве.

Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание. Также этим решением Кабмин запретил устанавливать торговую наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

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