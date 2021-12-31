Также правительство запретило устанавливать торговую наценку на ржано-пшеничный хлеб и батон более 10%.

Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание.

Соответствующая постановление была принята во время вчерашнего заседания правительства и опубликована на Правительственном портале.

Также этим решением Кабмин запретил устанавливать торговую наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

"Не более 10 процентов от оптово-отпускной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, иных услуг, связанных с реализацией конечному потребителю", - говорится в постановлении.

Читайте такжеОт хлеба до мяса: какие продукты в Польше гораздо дешевле, чем в УкраинеКак сообщал УНИАН, государственное регулирование на социально значимые товары установлены на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19, в апреле прошлого года.

Субъекты хозяйствования обязаны предупреждать Госпродпотребслужбу о росте цены на продукты питания, перечень которых утвержден правительством. Если рост цены превышает 15%, то такое уведомление должно поступить за 30 дней, в случае роста на 10-15% - за 14 дней, в случае роста на 5-10% - за три дня.

Кроме этого, ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине рекордно подорожали огурцы, а все это из-за перебоев со снабжением.

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