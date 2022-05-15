Огурцы короткоплодные и розовые помидоры подешевели более чем на 40 грн.

В Украине в мае по сравнению с прошлым месяцем, обвалились цены на огурцы и помидоры.

По данным сайта "Минфин", огурцы гладкие упали в цене с 94,71 грн/кг до 79,30 грн/кг, а огурцы короткоплодные подешевели более чем на 40 грн - со 120,98 грн/кг до 78,90 грн/кг. Средняя цена килограмма огурцов тепличных в настоящее время составляет 69,90 грн, а в апреле была 101,63 грн, огурцы "Эстафета" подешевели со 143,31 грн/кг до 129,90 грн/кг.

Вместе с тем снизилась средняя цена на помидоры красные - с 83,83 грн/кг до 77,25 грн/кг и на помидоры сливка - с 108,05 грн/кг до 101,20 грн/кг. А розовые помидоры подешевели почти на 40 грн и стоят 114,90 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, по словам экспертов, цены на огурцы и помидоры снижаются из-за роста их предложения на рынке.

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