Снижение отпускных цен связано с сезонным ростом предложения моркови.

В Украине отпускные цены на морковь составляют 20-25 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Как отметили аналитики платформы EastFruit данное снижение отпускных цен связано с сезонным увеличением предложения моркови.

"На сегодняшний день практически во всех регионах страны идет уборка урожая моркови средних сортов. При этом, некоторые хозяйства западных регионов уже приступили к уборке поздних сортов, в результате чего предложение данных корнеплодов на рынке увеличилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на сезонное снижение отпускных цен, на данный момент морковь в Украине все же стоит в 3,7 раза дороже, чем в начале августа 2021 года.

Такую ценовую разницу эксперты рынка объясняют сокращением площадей под данными корнеплодами в текущем сезоне. Поскольку некоторые области находятся под оккупацией, а некоторые производители из-за ведения боевых действий на территории их областей фактически не успели вовремя посадить овощные культуры.

Как сообщал УНИАН, по словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на хлеб, молоко и мясо до конца года будут еще расти, в то же время сезонные овощи к середине сентября будут дешеветь.

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