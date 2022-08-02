Рост цен на свинину произошел даже несмотря на то, что корма значительно подешевели.

В Украине дорожает свинина. Эксперт отметил, что это происходит из-за дефицита сырья.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Ассоциации "мясной отрасли" Николай Бабенко.

"Образовался огромный дефицит сырья, то есть дефицит свиней, который и привел к росту цен, при том, что корма значительно подешевели. Этот дефицит на третий квартал составляет уже 30-40% и ожидается, что до конца года он будет составлять 50%", - сообщил он.

По словам Бабенко, сейчас из-за действия оккупантов и действия государственных чиновников так сложилось, что у нас образовался дефицит и его закрыть не удастся до лета 2023 года.

А июльская девальвация гривны, как отметил эксперт, привела к тому, что импорт свинины стал дороже и малопривлекательным для перерабатывающих предприятий.

"До войны средняя розничная цена на свинину была 100 грн/кг, а сейчас в связи с подорожанием свиней - на 50%, также выросли и цены на мясо на 50%, то есть это уже 150 грн/кг. И этот рост не останавливается. В Украине уже установлен антирекорд по цене на свиней - это 60 грн за килограмм живой массы, до войны это было 45 грн. И цена будет расти дальше, возможно мы даже увидим цену 70 грн", - подчеркнул руководитель ассоциации.

Как сообщал УНИАН, по словам члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на хлеб, молоко и мясо до конца года будут еще расти, в то же время сезонные овощи к середине сентября будут дешеветь.

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