С начала недели экспортные цены в портах опустились на 10-15 $/т.

В Украине упали цены на продовольственную пшеницу. Изменение цены произошло вслед за снижением мировых биржевых цен.

Об этом сообщает GrainTrade.

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С начала недели экспортные цены в портах опустились на 10-15 $/т до 318-320 $/т, однако гривневые цены упали лишь до 9750-9900 грн/т благодаря укреплению курса доллара на 3%.

Переработчики снизили закупочные цены на пшеницу с доставкой на мельницу до 8600-9000 грн/т вследствие низкого спроса на муку.

Аналитики оценивают урожай пшеницы в Канаде в 19,3-22,5 млн т (21,2 млн т в среднем), тогда как USDA прогнозирует его на уровне 21 млн т по сравнению с 35,18 млн т в 2020/21 МГ.

Декабрьские фьючерсы на черноморскую пшеницу на чикагской СВОТ выросли на 3 $/т до 340,5 $/т после того, как в течение недели упали на 14 $/т.

На физическом рынке цены предложений российской продовольственной пшеницы снизились на 4-5 $/т до 330-338 $/т FOB, что усиливает конкуренцию с украинской пшеницей.

Декабрьские фьючерсы на европейскую пшеницу на парижской Euronext вчера выросли на 2,5 €/т до 282 €/т или 319 $/т, что усиливает спрос не нее, поскольку цены черноморской пшеницы остаются более высокими.

В США продолжает сокращаться разница в цене между озимой пшеницей в Чикаго и Канзасе.

Урожай 2021 года:

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Украина завершила экспортный сезон зерна 2020-2021 годов (июль 2020-июнь 2021), отправив на мировые рынки 48,8 млн тонн зерна, что на 13,2% меньше, чем в прошлом сезоне, и является самым низким показателем за последние три сезона.

В 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021-июнь 2022) Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.

Автор: Елена Коваленко