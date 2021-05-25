Стабилизировать ситуацию на рынке удалось за счет импорта сахара из ЕС / Иллюстрация REUTERS

Ценовых скачков на украинском рынке сахара не предвидится, поскольку Украина смогла перекрыть дефицит сырья импортом.

Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает пресс-служба ассоциации.

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"Стабилизировать ситуацию на рынке удалось за счет импорта сахара из ЕС и поставок тростникового сырья, которое перерабатывается в Украине. Поэтому дефицит продукта постепенно перекрывается, что позволяет стабилизировать цены в среднем на уровне 24,5 грн за килограмм сахара. Кроме того, оптимизма добавляет будущий урожай и увеличение в этом сезоне площади посевов под сахарную свеклу на 10% – до 226 тыс. га", – сообщил эксперт.

Подорожание сахара в Украине

  • Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).
  • Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине в январе 2021 года выросли в 1,5 раза.
  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило временно обнулить ввозные пошлины на сахар для стабилизации цен в Украине.
  • По состоянию на 23 мая 2021 года за год цена за килограмм сахара в среднем выросла на 10 гривень. С марта по апрель 2021 года - цена выросла от 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг и достигла 25,63 грн/кг.

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Автор: Анна Нагорная