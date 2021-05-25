За счет импорта Украине удалось стабилизировать цены на сахар на уровне 24,5 грн/кг.

Ценовых скачков на украинском рынке сахара не предвидится, поскольку Украина смогла перекрыть дефицит сырья импортом.

Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает пресс-служба ассоциации.

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"Стабилизировать ситуацию на рынке удалось за счет импорта сахара из ЕС и поставок тростникового сырья, которое перерабатывается в Украине. Поэтому дефицит продукта постепенно перекрывается, что позволяет стабилизировать цены в среднем на уровне 24,5 грн за килограмм сахара. Кроме того, оптимизма добавляет будущий урожай и увеличение в этом сезоне площади посевов под сахарную свеклу на 10% – до 226 тыс. га", – сообщил эксперт.

Подорожание сахара в Украине

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине в январе 2021 года выросли в 1,5 раза.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило временно обнулить ввозные пошлины на сахар для стабилизации цен в Украине.

По состоянию на 23 мая 2021 года за год цена за килограмм сахара в среднем выросла на 10 гривень. С марта по апрель 2021 года - цена выросла от 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг и достигла 25,63 грн/кг.

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Автор: Анна Нагорная