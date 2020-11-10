Также аграрии засеяли озимыми культурами 94% запланированных площадей.

По состоянию на 9 ноября Украина собрала 55,3 миллиона тонн зерна с площади 13,8 миллиона га (90% к прогнозу).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, в разрезе культур собрано: кукурузы - 19,6 миллиона тонн с площади 4 миллиона га (72%), проса - 241 тысяча тонн с площади 148,3 тысячи га (99%), гречихи - 104,7 тысячи тонн с 77,8 тысячи га (99%), подсолнечника – 12,4 миллиона тонн с 6,2 миллиона га (97%), сои - 2,5 миллиона тонн с 1,2 миллиона га (93%).

Кроме того, сахарной свеклы накопано 6,03 миллиона тонн с площади 147,8 тысячи га (68%).

Посевная озимых зерновых

Также сообщается, что в Украине продолжается посевная кампания.

"По состоянию на 9 ноября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади почти 7,7 миллиона га (94% к прогнозу). В частности, за последнюю неделю засеяно 221,2 тысячи га площадей", - сказано в сообщении.

На отчетную дату пшеницы озимой посеяно 5,8 миллиона га (95% к прогнозу), ячменя - 903 тысячи га (95%), ржи - 119,5 тысячи га (90%), рапса - 865 тысяч га (86%).

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, масличных - 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная