Урожай кукурузы в 2020 году впервые за последние годы составит менее 30 миллионов тонн.

По состоянию на 19 ноября аграрии собрали 24,5 миллиона тонн кукурузы с площади 4,7 миллиона га, что является самым низким показателем с 2016 года.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"В целом аграрии планируют убрать кукурузы с 5,451 миллиона га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 миллионов тонн кукурузы", - говорится в сообщении.

Таким образом, урожай кукурузы в 2020 году впервые за последние годы составит менее 30 миллионов тонн. В 2019 году урожай кукурузы составил 35,88 миллиона тонн.

"Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру. В то же время уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы из объема урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ",- подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Посол Египта Айман Эльгаммаль выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.

Ряд депутатов зарегистрировал законопроект, которым предлагается установить государственное регулирование цен на зерновые культуры.

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Автор: УНИАН