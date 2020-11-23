По состоянию на 19 ноября аграрии собрали 24,5 миллиона тонн кукурузы с площади 4,7 миллиона га, что является самым низким показателем с 2016 года.
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Об этом сообщает "Экономическая правда".
"В целом аграрии планируют убрать кукурузы с 5,451 миллиона га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 миллионов тонн кукурузы", - говорится в сообщении.
Таким образом, урожай кукурузы в 2020 году впервые за последние годы составит менее 30 миллионов тонн. В 2019 году урожай кукурузы составил 35,88 миллиона тонн.
"Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру. В то же время уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы из объема урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ",- подчеркивает издание.
Что этому предшествовало
- Посол Египта Айман Эльгаммаль выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.
- Ряд депутатов зарегистрировал законопроект, которым предлагается установить государственное регулирование цен на зерновые культуры.
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