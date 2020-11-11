Экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего маркетингового года может составить 22,5 миллиона тонн, а урожай - 28,5 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре, по сравнению с октябрем, снизило прогноз урожая кукурузы в Украине на 22% - до 28,5 миллиона тонн, а экспорта - на 26%, или 8 миллионов тонн, до 22,5 миллиона тонн.

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Об этом сообщается в ноябрьском отчете USDA.

Согласно отчету, производство кукурузы в Украине в текущем сезоне (июль 2020 - июнь 2021) будет меньшим на 21% по сравнению с предыдущим сезоном из-за снижения урожайности.

"Сильная засуха в течение всего сезона снизила урожайность на уровне страны. Сбор урожая продолжается и по состоянию на 5 ноября завершен примерно на 70 процентов. Еще предстоит убрать урожай в наиболее урожайных северных регионах. В предыдущие годы профильное украинское министерство обычно сообщало о более высоких урожаях", - говорится в отчете.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, масличных - 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная