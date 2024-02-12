Ведомство приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осуждает умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе. Как сообщили в ведомстве, его представители внимательно наблюдают за ходом расследования данного инцидента, ожидают скорейшего установления и наказания виновных.

"Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным образом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", – отметили в аграрном министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, несут огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и порой ценой своей жизни.

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"Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами", - говорится в сообщении.

В то же время ведомство выразило искреннюю благодарность полякам, которые "помогали и продолжают помогать украинскому народу в это трудное для нас время".

Инцидент с зерном на границе

11 февраля перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков, срезав пломбы с грузовиков с помощью болгарки. На месте работала полиция, у польских фермеров и украинских водителей, чье зерно высыпали, взяли данные.

Посольство Украины требует наказать причастных к "позорному преступлению". Как сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч, посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских опломбированных грузовиков, двигавшихся транзитом в Литву.

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