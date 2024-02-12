Польская полиция уже открыла производство и начала необходимые процедуры.

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту действий польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских опломбированных грузовиков, двигавшихся транзитом в Литву. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Польше Василий Зварич.

Он назвал указанное событие "позорным преступлением" и добавил, что польская полиция уже открыла производство и начала необходимые процедуры.

"Украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями указанных грузовиков. Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности", – указал дипломат.

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По его словам, польские органы власти должны были бы решительно отреагировать в правовом поле "на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем".

Блокада на границе

Польские фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку, которая продлится до 10 марта. 12 февраля утром польские аграрии заблокировали еще два пункта пропуска и возобновили блокировку на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини". Ближе к обеду, по данным ГПСУ, блокаду границы усилили.

Днем ранее, 11 февраля, перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки.

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