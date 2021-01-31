В Украине на прилавках магазинов часто можно встретить сырный продукт, который продают под видом настоящего сыра.Читайте такжеУкраина сократила экспорт агропродукции
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила руководительница ОО "Споживча довіра" Елена Куликова.
"На глаз фальсификат определить достаточно сложно... Только если есть какая-то вопиющая ситуация, допустим, сыр слишком белый. Однако маркером может быть цена. Для изготовления 1 кг сыра нужно 11 литров молока. Соответственно, минимальная стоимость – 120 грн только на сырье, есть еще и другие ингредиенты, куча всяких накруток, каждый должен где-то заработать. Около 200 грн за кг – отсекающая цена. Ниже – это уже не сыр", - объяснила эксперт.
Специалист отметила, что в общем сырный продукт не опасен, однако пользы от него тоже никакой организм не получает.
"Человек, конечно, не умрет, не будет необратимых процессов в организме, но пользы тоже не будет", - отметила Куликова.
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