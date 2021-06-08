Председательство Украины начнется 1 июля 2021 года и продлится до 30 июня 2022 года.

В этом году Украина впервые возглавит Международный совет по зерну (International Grains Council, IGC).

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины, заместитель министра Тарас Качка избран председателем Международного совета по зерну (МСЗ) на 2021/2022 годы.

Читайте такжеУкраинские аграрии завершают посев ранних зерновых – Минэкономики

"Производство и торговля зерновыми является не только одной из сильных сторон Украины в контексте мировой торговли, но и представляет собой основу уравновешенной продовольственной системы… Надеюсь, председательство в МСЗ позволит Украине широко заявить о своей позиции весомого игрока на внешнем рынке и приложить усилия к развитию глобального зернового рынка", - прокомментировал Качка.

В Минэкономики отметили, что Украина присоединилась к МСЗ еще в 1998 году, а в 2010 году стала полноправным членом-экспортером, однако председательствовать в этой организации будет впервые. Председательство Украины начнется 1 июля 2021 года и продлится до 30 июня 2022 года.

Международный совет по зерну

Международный совет по зерну (International Grains Council, IGC) – это ведущая международная организация, которая занимается углублением международного сотрудничества в области торговли зерном и администрирует единый международный договор по торговле зерном.

Прогноз

Эксперты Международного совета по зерну повысили прогноз мировой торговли зерном в текущем сезоне (июль 2020 - июнь 2021) до рекордных 412 млн тонн, что на 18 млн тонн больше прошлого сезона.

Министерство экономики Украины прогнозирует отечественный экспорт зерновых в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) на уровне 45,42 млн тонн, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем МГ (57,2 млн тонн).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная