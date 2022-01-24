Больше всего на экспорт отправлено пшеницы.

По состоянию на 24 января, с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022), украинские производители экспортировали 36,4 млн тонн зерновых культур, что на 8,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Больше всего на экспорт отправлено пшеницы - 16,6 млн тонн, что на 3,7 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Ячменя экспортировано 5,4 млн тонн (на 1,5 млн тонн больше).

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Также на 2,9 млн тонн больше, чем в прошлом году, аграрии экспортировали кукурузы – 14 млн тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур – 62,3 тыс. тонн, что на 20,9 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Урожай 2021 года:

В Украине было намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

Министерство экономики прогнозировало общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 16 сентября 2021 года Украина установила два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Украина завершила экспортный сезон зерна 2020-2021 годов (июль 2020-июнь 2021), отправив на мировые рынки 48,8 млн тонн зерна, что на 13,2% меньше, чем в прошлом сезоне, и является самым низким показателем за последние три сезона.

В 2021/2022 маркетинговом году (июль 2021-июнь 2022) Украина намерена экспортировать более 60 млн тонн зерна.