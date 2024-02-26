Россия до сих пор остается торговым партнером Евросоюза в поставках аграрной продукции.

Несмотря на российскую агрессию, страны Европейского Союза в 2023 году приобрели 1,7 млн тонн пшеницы в России. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

"Нет никакого запрета на импорт из России. Ни зерновых, ни рыбы, ни овощей – вообще никаких этих товаров. Объемы, может и небольшие, идут из России в Польшу. В 2023 году в Польшу заехало 11 тысяч тонн пшеницы, но сам факт того, что это легальный импорт", – сказал он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, среди общего импорта агропродукции Евросоюзом в 2,5 млрд тонн – 1,7 млн тонн приходится именно на товары из РФ.

"Это означает, что Россия остается торговым партнером для ЕС в части аграрной продукции, что для нас нонсенс. Если идут протесты против импорта, то импорт из России должен быть запрещен", – сказал Качка.

Замминистра экономики напомнил, что сейм Латвии принял решение о запрете на ввоз российской аграрной продукции на территорию страны.

"Мы ожидаем от государств-членов Европейского Союза таких же мер", – добавил Качка.

Запрет российской агропродукции: что известно

22 февраля в Сейме Латвии было принято решение запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Эмбарго будет действовать до 1 июля 2025 года.

26 февраля министр сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе заявил в Брюсселе, что Евросоюз должен ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне.

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