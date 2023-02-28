Крупнейшими покупателями отечественного зерна в 2022 году были страны Азии, Африки и Европы.

Выручка от экспорта украинского зерна в 2022 году составила 9,1 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, отметив при этом, что из-за войны и длительной блокировки украинских морских портов по сравнению с 2021 годом наблюдалось уменьшение объемов поставок большинства основных товарных позиций продукции этой группы.

"Украина за последнее десятилетие существенно нарастила объемы экспорта зерновых. В прошлом году на зарубежные рынки было вывезено 38,5 млн тонн отечественного зерна. Это на 42% превышает показатель 2012 года, хотя и на 32% меньше, чем в рекордном 2019 году. При этом выручка от экспорта украинского зерна составила в прошлом году 9,1 млрд долларов", – отметил он.

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По подсчетам "Института аграрной экономики", в прошлом году кукурузы было экспортировано из Украины 25 млн тонн – на 1% больше показателя 2021 года в 24,7 млн тонн, объемы экспорта пшеницы составили 11,2 млн тонн – на 44% меньше, чем в 2021 году. Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2022 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 3,6 млн тонн и составили 2,1 млн тонн. Экспорт ржи тоже заметно сократился - на 61%, составив около 53 тыс. тонн.

Пугачев отметил, что крупнейшими покупателями отечественного зерна в 2022 году по-прежнему были страны Азии, Африки и Европы. При этом в прошлом году увеличился акцент на европейский рынок.

"Китай, который с 2020 года уверенно удерживал лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинского зерна, усиливая свои позиции, в 2022 году уступил Румынии, которая в 2021 году даже не входила в топ-20 основных потребителей зерновых. Если в 2021 году стоимостные объемы поставок этого вида сельхозпродукции в Румынию составляли лишь 1,8 млн долл., то в 2022 году они значительно увеличились и достигли 1243 млн долл. При этом доля Румынии в отечественном экспорте зерновых составила в прошлом году 13,6% стоимости экспорта этой товарной группы", – проинформировал эксперт.

Зато Китай с долей в 12,1% обеспечил себе второе место в рейтинге. Третье место заняла Испания (10,8%), четвертое – Турция (9,6%).

Также в список основных импортеров отечественных зерновых вошли: Польша (7%), Египет (5,9%), Италия (4,4%), Венгрия (4,4%), Нидерланды (3,7%), Южная Корея (2,1%).

Экспорт зерна из Украины в условиях войны

В июле 2022 года Украина и Росси подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

26 ноября 2022 года началась реализация инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой Украина будет экспортировать продовольствие в страны Африки и Азии.

По состоянию на 22 февраля 2023 года экспорт по "зерновому коридору" уменьшился на треть.

По итогам 2022 года Украина экспортировала агропродовольства на сумму 23,6 млрд долларов, что на 15% меньше рекорда 2021 года в 27,9 млрд долларов.

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