Цены внутреннего рынка на сливочное масло растут несмотря на падение экспортных.

За две недели стоимость сливочного масла на украинском рынке выросла примерно на 8-10%.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Цены внутреннего рынка на сливочное масло растут, несмотря на падение экспортных. Это нормальное явление после 25% девальвации гривни в третьей декаде июля. Однако повышение цен не было равнозначным ослаблению курса гривны. Рост происходит постепенно. За две недели стоимость масла на внутреннем рынке выросла примерно на 8-10%", - говорится в сообщении.

В то же время, на фоне неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков в августе, экспортные цены на масло заметно снизились. Но все равно внешние продажи остаются значительно выгоднее внутренних, хотя те и выросли. Поэтому львиная доля украинского масла в последнее время продается именно в ЕС.

"За счет налаживания поставок в ЕС в июле украинским производителям удалось увеличить экспорт масла до рекордных объемов за последние пять лет, дальше объемы экспортных поставок должны сокращаться. Наибольшие объемы поставок в июле были в Польшу (46%), Молдову (14%), Литву (8%), Азербайджан (8%) и Нидерланды (8%)", - отметили эксперты.

Они добавили, что импорта масла практически нет и в ближайшие месяцы он не восстановится. Из того небольшого объема, который поставлялся в Украину в июле, самые большие завезли из Франции (76%) и Польши (12%).

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов в частности, цены на сливочное масло выросли на 25%.

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