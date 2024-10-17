В Украине стремительно дорожают огурцы: сколько стоит килограмм на этой неделе

Отмечается, что тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Огурцы в Украине продолжают дорожать. Рост цен объясняется холодной погодой, из-за которой существенно сократились объемы предложения овоща.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что поддержку ценам также оказывает отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос.

Огурцы сейчас поступают в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг ($1,58-1,94/кг) в зависимости от качества продукции и объемов партий. Отмечается, цены на текущей недели выросли на 26%.

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При этом указано, что в Украине завершается сезон реализации тепличного огурца. Фермеры приступили к зачистке теплиц, поэтому предлагают огурец в основном мелким оптом.

Эксперты считают, что ситуация на рынке может привести к увеличению поставок импортных огурцов уже со следующей недели. На сегодняшний день тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan любимый салатный овощ украинцев можно купить по 83 гривни за килограмм.

При этом в АТБ огурцы стоят 79,89 грн/кг.

В Сильпо же цены на огурцы стартуют от 99 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ажиотаж вокруг картофеля в Украине не утихает. Рост цен не останавливает даже уборка овоща в местных хозяйствах и импорт.

Продолжили расти цены на огурец и томат. Кстати, цены на томат - максимальные за последние семь лет.

Кроме того, на этой неделе изрядно подорожал лук. Отпускные цены повышаются, потому что предложение сократилось, а вот спрос остается на высоком уровне.

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